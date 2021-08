Paralimpiadi, è il momento di Matteo Betti: lo schermidore senese in pedana

Prima fatica per Matteo Betti a Tokyo 2020. Il senese, allenato dal maestro e ct della nazionale di fioretto paralimpico, Simone Vanni, scenderà in pedana per la sua prima fatica in questa competizione a cinque cerchi.

L’atleta delle Fiamme Azzurre, classe 1985, è alla sua quarta avventura olimpica.

Per lui già una medaglia di bronzo a Londra 2012 nella spada individuale e un quarto posto nel fioretto a squadre sempre nella competizione britannica. Sarà la sua prima gara in terra nipponica che lo vedrà poi impegnato anche nel giorno successivo nella competizione a squadre insieme ai compagni di squadra Emanuele Lambertini e Marco Cima nel fioretto a squadre per provare a migliorare la quinta piazza di cinque anni fa.

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio Stampa