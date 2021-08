Siena Calcio, l'esordio si avvicina: allenamento sul campo di Castellina Scalo

Cambia il programma del Siena. La squadra, infatti, si allenerà sia domani sia domenica mattina sul campo di Castellina Scalo e non al “Franchi” come pianificato ad inizio settimana.

In vista dell'esordio di campionato (domenica 29 agosto, ore 20,30 contro la Vis Pesaro) i giocatori inizieranno a sudare sabato alle ore 10 e finito l'allenamento avranno il pomeriggio libero prima della cena di gruppo.

Domenica, sempre alle ore 10 a Castellina Scalo, risveglio muscolare ed esercizi tattici per i convocati e alle 11 attività completa per chi non farà parte del gruppo-partita. La squadra sarà in ritiro all'hotel Montaperti subito dopo la rifinitura.

Intanto questa mattina mister Alberto Gilardino ha preparato il gruppo con esercitazioni tattiche. Dopo un breve riscaldamento, il tecnico ha impegnato tutti i giocatori in schemi di difesa ed attacco. Hanno svolto un lavoro differenziato Aziz Sare e Marco Meli mentre i nuovi arrivati Claudio Terzi e Ottar Magnus Karlsson, dopo una seduta in palestra, hanno svolto prove di coordinazione motoria con la palla, velocità progressiva e potenziamento.

Nei prossimi giorni Vincenzo Gatto sarà operato al ginocchio destro dal professore Franco Merlo.

Fonte: Acn Siena - Ufficio Stampa