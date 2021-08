Scappa dal pronto soccorso e aggredisce i poliziotti: denunciata

La Polizia Ferroviaria di Siena ha denunciato un 54enne, noto alle Forze dell’Ordine, poiché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Siena per 3 anni, con decorrenza 23 luglio 2019. L’uomo, fermato per un controllo dai poliziotti nello scalo ferroviario, ha giustificato la sua presenza dicendo di dover andare a trovare alcuni amici.

A Livorno, una 30enne polacca, residente a Prato, è stata denunciata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. La straniera, giunta in stazione con intenti suicidi, dopo essere stata tranquillizzata dagli agenti, è stata affidata alle cure del personale medico del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Scappata, è tornata nello scalo ferroviario e, alla vista dei poliziotti, li ha aggrediti con calci e schiaffi. Due, dei sei operatori intervenuti, hanno riportato vari traumi agli arti e al cranio, pertanto, sono dovuti ricorrere alle cure mediche: 7 i giorni di prognosi. La donna, invece, dopo essere stata denunciata, è stata affidata ai suoi familiari, nel frattempo giunta in stazione.

A Pisa, la Polfer ha sanzionato per ubriachezza molesta un cittadino colombiano di 35 anni residente a Savona. Lo straniero, in evidente stato di ebrezza, dopo aver importunato alcuni viaggiatori nella biglietteria della stazione, è stato fermato dagli agenti che, in applicazione delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, lo hanno allontanato dallo scalo ferroviario per 48 ore.