Dichiarazioni 'no vax', si dimette l'amministratore di Sepi

Negli ultimi giorni una polemica ha avvolto la Sepi, la Società delle Entrate di Pisa, dopo un post dai toni 'no vax' pubblicato sul profilo facebook dal suo amministratore unico Iacopo Cavallini. Dopo le affermazioni contro i vaccini anti Covid, sono arrivate da più parti le richieste di dimissioni dell'amministratore. E così è stato. Dopo ore di discussioni, arriva la notizia riportata poco fa dal giornale Quinews che Cavallini, tra l'altro anche docente universitario, si è dimesso dal suo ruolo. A confermarlo il sindaco di Pisa Michele Conti.

Nelle ore antecedenti alle dimissioni, il Pd pisano aveva richiesto al sindaco in una nota, di provvedere alla sospensione di Cavallini da Sepi.

"Dopo aver letto la dichiarazione di Cavallini questa mattina non possono esserci altri tentennamenti da parte di Conti sulla sua rimozione da amministratore unico di Sepi", affermano la commissaria provinciale Pd, la senatrice Valeria Valente e il segretario comunale Pd Ranieri Del Torto. "Le deliranti e ormai note dichiarazioni 'no vax', l'incivile paragone con il nazismo e l'augurio di morte a chi ha scelto di vaccinarsi sono già largamente sufficienti per la sua rimozione - proseguono -. Non doveva essere necessaria la nostra iniziativa e lo sdegno di tanti cittadini che chiedono con noi al Sindaco di agire: i fatti sono di una gravità tale che Conti avrebbe già dovuto provvedere motu proprio". "Oggi si arriva ad apprendere che Cavallini ha mentito dichiarandosi vittima di un hackeraggio che non c'è mai stato. Non crediamo serva spiegare quanto tutto questo non possa essere accettabile da chi ricopre una carica pubblica e rappresenta il Comune ed i suoi cittadini. Conti ha atteso anche troppo, adesso assuma le decisioni conseguenti, altrimenti ne è complice a tutti gli effetti", hanno concluso Valente e Del Torto.