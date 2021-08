Il Meyer triplica nel nome dell'accoglienza: la visita ai cantieri

Entro il 2022 l'ospedale Meyer ultimerà la sua importante trasformazione con tre grandi nuove strutture, proiettandosi sempre più su una scena internazionale.

Si tratta del Family Center Anna Meyer (struttura posta all'ingresso dell'ospedale, deputata all'accoglienza e all'orientamento dei bambini e delle loro famiglie), del Meyer Health Campus (maxi cittadella dedicata a formazione e didattica) e del Parco della Salute, che ospiterà tutta l'attività ambulatoriale dell'ospedale, immerso in un grande parco, che sarà sede di attività salutogeniche.

Stamani il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato sul posto per fare il punto sull’andamento dei lavori insieme al direttore generale dell’ospedale pediatrico Alberto Zanobini.

“Sarà un modello di accoglienza rivoluzionario. La grande trasformazione del Meyer è in atto e l’andamento dei lavori lascia già intravedere quello che diventerà - spiega Giani durante la visita del cantiere -. Il Family Center ha un’importanza strategica nel piano di sviluppo del Meyer, già punto di riferimento a livello nazionale per l’eccellenza delle sue cure in ambito pediatrico. I lavori interessano la nuova struttura destinata all’accoglienza delle famiglie con bambini in attesa del ricovero presso l’ospedale fiorentino - aggiunge - e consentiranno di realizzare un modello all’avanguardia, paragonabile alle migliori esperienze attualmente esistenti a livello internazionale”.

"Il Meyer è una cittadella in grande trasformazione: entro i prossimi 2 anni compiremo l'enorme ampliamento, al quale stiamo lavorando da tempo e che collocherà sempre più il Meyer a livelli internazionali", commenta il direttore generale del Meyer Alberto Zanobini.

Il cronoprogramma prevede l'inaugurazione del Family Center entro la fine del 2021, quella del Campus nei primi mesi del 2022 e quella del Parco della Salute entro fine 2022.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa