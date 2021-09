Vaccini allo Chalet, in 51 per la prima dose a San Miniato

Un vaccino davanti al locale, sotto la Rocca. Sono cinquantuno le persone che hanno fatto la prima dose a San Miniato, di fronte allo Chalet. Ieri, mercoledì 1 settembre, il camper di GiovaniSì ha fatto tappa nel Cuoio e ha sfondato, seppur di poco, quota cinquanta. E ai primi trenta è arrivata in omaggio una bevuta analcoliche dallo Chalet.

L'iniziativa è stata un successo, come ha scritto il sindaco Simone Giglioli. Il primo cittadino, con la vice Elisa Montanelli, ha presenziato in piazza Dante assieme al consigliere del Presidente Bernard Dika, all'assessore Alessandra Nardini e alla Misericordia San Miniato - Area Emergenze per l'indispensabile supporto sanitario e logistico.

"Vaccinatevi! Vaccinarsi è l'arma che abbiamo contro il Covid e salva la vita a voi e ai vostri cari" ha scritto Giglioli su Facebook.