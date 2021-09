Basket Castelfiorentino femminile al via: martedì raduno della squadra di Promozione

Tutto pronto per il via ufficiale all’avventura del Basket Castelfiorentino femminile, con la squadra di Promozione che, dopo la scorsa stagione saltata causa Covid, si prepara finalmente a tornare in campo.

Tra tante conferme, una novità su tutte, quella di coach Jacopo Giusti, arrivato da Empoli dove ha trascorso gli ultimi cinque anni come assistente di Alessio Cioni nell’Use Rosa. Al suo fianco Giulia Lucchesi, nel doppio ruolo di assistente e giocatrice, e Giulio Buti, preparatore fisico.

Tante, invece, le conferme nella rosa, che parte da un gruppo ormai solidissimo a cui si affiancano quattro innesti giunti da Empoli proprio grazie alla collaborazione nata tra Basket Castelfiorentino e Use Rosa: Bianca Caparrini, Sara Bellantoni, Gloria Calugi e Emma Aramini.

Ecco dunque le convocate per il raduno che si terrà martedì 7 settembre alle ore 20 al PalaGilardetti.

Playmaker: Giulia Lari (’79 confermata), Bianca Andries (’99 confermata), Matilde Barberi (’00 confermata), Bianca Caparrini (’00 da Use Rosa), Emma Aramini (’02 da Use Rosa).

Guardie: Giulia Lucchesi (’86 confermata), Simona Niccolini (’87 confermata), Martina Cinali (’88 confermata), Cristina Fanelli (’89 confermata), Valeria Masi (’94 confermata), Nicol Banchelli (’99 confermata), Elisa De Felice (’99 confermata), Giada Ferradini (’99 confermata), Aleida Ulivieri (’99 confermata), Sara Bellantoni (’02 da Use Rosa), Gloria Calugi (’02 da Use Rosa).

Ali: Erica Ulivieri (’89 confermata), Rachele Tortorelli (’98 confermata), Asia Bongini (’98 confermata), Chiara Baldinotti (’98 confermata).

