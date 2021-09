Buoni pasto digitali, iscrizioni aperte a Certaldo

Il Comune di Certaldo comunica che sono state riaperte le iscrizioni on line relative a buoni pasto digitali e servizio mensa scolastica. Tutte le famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti le scuole del territorio, le quali non abbiano ancora effettuato l'iscrizione al servizio mensa, avranno tempo da oggi, venerdì 3 settembre 2021, fino a mercoledì 15 settembre, per registrarsi attraverso il portale web E-Civis https://certaldo.ecivis.it: il sito web sarà nuovamente attivo.

L'accesso al portale avviene tramite le credenziali SPID - Sistema pubblico di identità digitale. Coloro che vorranno richiedere l'agevolazione sul costo del pasto potranno farlo direttamente sul sito web, on line, compilando la domanda nello spazio appositamente predisposto.

Si comunica inoltre che, per coloro che hanno già presentato l’iscrizione al servizio entro il 6 agosto 2021, è necessario verificare lo 'stato' della domanda: nel caso in cui risulti 'rifiutata', dovrà essere nuovamente presentata da oggi, 3 settembre, fino al 15 settembre, apportando le modifiche evidenziate.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa