Radio Lady 40: la lettera dalle speaker per questo speciale compleanno

Era il 1 settembre 1981 e da una cantina di via De Amicis veniva acceso il segnale di Radio Lady. Inizia così la storia di Radio Lady. Nata veramente in una cantina, quasi per gioco. Nata per la passione di un ragazzo, Alessandro Dimitrio, che riesce a trascinare negli anni tante persone, prima gli amici e poi gli ascoltatori.

Nasce dalla voglia di quegli anni di musica e aggregazione. Diventa un punto di ritrovo e nessuno a quel tempo poteva immaginare che una radio nata da una cantina, si trasformasse negli anni in un’azienda seria e stimata.

Ed invece è stato proprio così. Di anni ne sono passati davvero tanti, ben 40 e dai vinili si è passati ai cd e dai cd al pc. Molte le persone che sono passate negli studi di Radio Lady ed ognuna ha lasciato la propria impronta e ha fatto suo un pezzetto di diretta. Negli anni gli ascoltatori hanno ascoltato musica, dediche, hanno giocato a tombola e sono scese in piazza per la Corrida, per i djset.

Ci vorrebbe davvero un libro per poter raccontare la storia di Radio Lady da quel lontano 1° settembre 1981, una storia che ancora si sta scrivendo.

Oggi la radio prosegue con le trasmissioni che si sono adeguate ai tempi, si è aggiunta la redazione di gonews.it che ha arricchito la parte giornalistico-informativa. Le dirette vengono trasmesse anche in tv grazie a Clivo Tv (canale 680 del digitale terrestre) che ha permesso anche a chi non ha i social, di associare voci e volti degli speaker.

Perché Radio Lady è la radio di tutti: delle casalinghe, di chi si gode la pensione e di chi lavora e la tiene come sottofondo. La mattina con Cristina Ferniani e Serena Franceschin si alleggeriscono le ore con l’attualità e le curiosità, con approfondimenti di tematiche quotidiane (Foppeddittelo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Appuntamento fisso e molto seguito anche quello della ricetta degli ascoltatori di Michela Renaldini, Cucinare che bontà (ogni giovedì alle 8.40 e il sabato alle 10.40).

Il pomeriggio con Irene Rossi e Liberi Tutti (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19) si parla di musica ospitando band locali emergenti e non, ma si parla anche di libri, botanica, astri, attualità con i tanti ospiti, strizzando l’occhio anche alle nuove generazioni. Impreziosisce il pomeriggio (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16) la presenza di un personaggio molto conosciuto a Empoli, Freddy Lavezzo che con la sua ironia riesce a coinvolgere gli ascoltatori da anni.

Il fine settimana Patrizia da anni (una delle primissime speaker della radio) intrattiene al mattino con tanti ospiti e le immancabili dediche.

Ma tante sono le persone che hanno fatto parte di Radio Lady e per molti è stata un trampolino di lancio. E questa è una grande soddisfazione: aver contribuito alla crescita professionale di tanti ragazzi passati per i nostri studi.

Ma Radio Lady è molto seguita anche grazie alla sua collaborazione con l’Empoli FC, da anni è infatti la radio ufficiale della squadra azzurra. Le partite sono seguite con passione e grande coinvolgimento grazie alla radiocronaca di Tommaso Carmignani, coadiuvato da Alessandro Marmugi e la preziosa presenza di Gianmarco Lotti. Tanti gli ospiti sportivi che passano negli studi per la trasmissione Incontro Azzurro l’Empoli in diretta (in onda ogni martedì alle 19).

E poi in questi 40 anni un grazie enorme agli Sponsor che credono in questa solida realtà e che, con fiducia, usano Radio Lady come cassa di risonanza per presentare le loro professionalità e le loro aziende.

Insomma grazie a tutte le persone che ci hanno fatto gli auguri e che continuano ogni giorno ad ascoltarci, a chi continua a preferire la radio tradizionale e a chi con la app ci porta in giro per il mondo, a chi ci passa a salutare anche solo per un minuto e a chi ci ferma per ringraziarci della compagnia. Noi da 40 anni siamo qui. E, se anche questo momento storico, ci ha suggerito di rimandare i festeggiamenti e mantenere un profilo basso, siate sicuri che presto festeggeremo insieme.

E che continueremo a trasmettere per voi. Radio Lady: auguri a noi.

Le speaker di Radio Lady