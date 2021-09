Elezioni suppletive, Azione non presenta candidati a Siena: l'intervento del comitato locale

Come comunicato da Carlo Calenda il 30 agosto scorso, Azione non presenterà alcun candidato per le elezioni suppletive relative al Collegio 12 del prossimo 3 e 4 ottobre a Siena.

Per oltre 5 mesi, il comitato locale “Siena in Azione” ha lavorato con impegno al fine di organizzare un'alleanza, composta da forze moderate e riformiste, capace di esprimere un candidato locale competente e affidabile. È importante evidenziare che le strutture Direttive Regionali e Nazionali di Azione sono state sempre aggiornate sulle iniziative del Comitato di Siena in merito alle Elezioni Suppletive.

Ringraziamo tutte le personalità coinvolte nella preparazione dell’importante consultazione elettorale: tali contatti sono stati estremamente importanti sia per la qualità dell’attenzione dedicataci, sia per le numerose e prestigiose conferme circa la rilevanza sociale e politica del progetto di Azione.

Un ringraziamento speciale alle forze politiche alleate, pronte a sostenere Azione nella costituzione di una forza realmente liberal-riformista, svincolata dalle consuete e sterili logiche di contrapposizione, artatamente e ciclicamente proposte dai partiti egemoni per giustificare inefficienze croniche.

Siena in Azione, tuttavia, recepisce le inattese indicazioni di Carlo Calenda, confidando in un prossimo congresso di Azione dove questa e altre questioni possano essere discusse e chiarite in un confronto collegiale e democratico, quale quello che dovrebbe sempre caratterizzare un partito solido e di riferimento, in grado di riportare l’attenzione verso il Paese e i territori.

Fonte: Ufficio Stampa