Per un guasto all'illuminazione pubblica domani Silfi effettuerà un intervento urgente sul Viadotto Marco Polo. Per consentire la riparazione dalle 6 saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al termine dei lavori, previsto nel pomeriggio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa