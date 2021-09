Michele Conoscitore nuovo pediatra di Bagno a Ripoli

A seguito del pensionamento del pediatra Giovanni Vitali Rosati, da lunedì 6 settembre nell’ambito territoriale di Bagno a Ripoli entrerà in servizio il dott. Michele Conoscitore. Gli assistiti del dottor Vitali Rosati dovranno effettuare la scelta del nuovo pediatra.

Il cambio può essere fatto anche recandosi al presidio sanitario al primo piano nella palazzina a fianco dell'ospedale Santa Maria Annunziata (con apertura dal martedì al giovedi (orario 8.30-13) o presso le farmacie abilitate come punti Cup. Tuttavia per evitare in questo particolare momento la presenza agli sportelli Cup territoriali, l’invito è a utilizzare le modalità digitali.

Il servizio on line della Regione Toscana è accessibile tramite la piattaforma Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi). L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

In alternativa è possibile prenotare anche tramite:

App SmartSST della Regione Toscana per smartphone e tablet

App Toscana Salute scaricabile da apple store e da play store. Attraverso l’App regionale nell’ultima settimana di agosto in tutta l’Asl Centro sono state effettuate 200 richieste di cambio medico.

Totem Punto SI disponibili sul territorio con tessera sanitaria attiva

Telefonando per appuntamento al numero unico aziendale 055545454

Email all’indirizzo anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa