Rapina di orologi da 80mila euro a Impruneta: 21enne rintracciato e arrestato a Napoli

È finito in manette, a Napoli dopo qualche mese la latitanza, un giovane 21enne campano che insieme ad altri quattro uomini – anche loro di origine campana, di età compresa tra i 25 e i 50 anni – il 24 aprile scorso aveva rapinato degli orologi una coppia mentre i due si trovavano in auto a Impruneta.

Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, proprio con l’accusa di aver fatto parte della banda: il 21enne, infatti, sarebbe responsabile tra l'altro di aver materialmente trasportato da Napoli a Firenze, a bordo di un furgone, lo scooter usato per il colpo.

La sera di sabato 24 aprile, intorno alle ore 20, le vittime, a bordo della loro auto in una zona di campagna, in via Vecchia di Pozzolatico, a Impruneta furono avvicinate da due persone scese da uno scooter guidato da un terzo uomo. I rapinatori si sporsero all'interno dell'abitacolo e strapparono gli orologi alla coppia: un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco, per un valore complessivo di circa 80mila euro.

La banda credeva di averla fatta franca, mai loro movimenti sono stati ricostruiti con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza cittadine.