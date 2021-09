Serata di canto e scienza a Barberino Tavarnelle: Ginevra Di Marco omaggia Margherita Hack

La musica viaggia nello spazio, oltre ogni confine.

Ginevra Di Marco canta con uno sguardo e la voce, calda e avvolgente, rivolti al cielo e rende omaggio ad una delle più grandi scienziate di tutti i tempi: Margherita Hack, venuta a mancare nel 2013. L’amore per le stelle unisce le persone, stimola passioni e talenti, costruisce punti di contatto tra l’astrofisica e la vita, tra lo studio dell’Universo e le molteplici sfumature dell’arte, come quella del canto e dell’interpretazione musicale.

Nella sala del Cinema Teatro della Filarmonica di San Donato in Poggio è atteso uno degli eventi di maggior spicco della programmazione culturale messa in campo dal Comune di Barberino Tavarnelle per la stagione estiva che volge al termine. Domani alle ore 21.30, la cantante toscana si esibirà in uno spettacolo che celebra e racconta 10 anni + 1 di attività dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, inaugurato proprio da Margherita Hack nel 2009.

L’evento è organizzato dall’Osservatorio Polifunzionale del Chianti. Lo spettacolo “Donna a guisa di stella” miscela la razionalità e l’impegno sociale di Margherita e le emozioni suscitate dalla voce di Ginevra Di Marco, con i suoni di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. L’accesso all’evento è consentito solo tramite Certificazione verde Covid-19.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino