Sla, un corso a Pistoia per i caregiver domiciliari

"Insieme per combattere la Sla" è il titolo di un evento in programma per quattro giorni, il 21, 23, 24 e 28 Settembre, nella Sala Cinzia Lupi, all'Ospedale San Jacopo di Pistoia, destinato ai caregiver che prestano assistenza in contesti domiciliari. Si tratta di un corso fortemente interattivo, basato su nozioni tecniche ed ausili utilizzati nell'assistenza a persone affette da Sla.

Il Corso è stato promosso dal Comitato di partecipazione della Società della Salute Pistoia ed organizzato dalle Direzioni Infermieristica, di Presidio e Territoriale, con il prezioso contributo di tutti i relatori in programma. Il progetto vede per la prima volta professionisti ospedalieri, territoriali e caregiver a confronto attraverso un modello di interazione innovativo.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all'indirizzo info@sdspistoiese.it - krishna.buttelli@uslcentro.toscana.it indicando le proprie generalità.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Ecco il programma dei quattro giorni

21 Settembre

Ore 14 - Dr.ssa Anna Maria Celesti, Dr. Daniele Mannelli, Dr.ssa Lucilla Di Renzo, Dr. Gino Volpi, Dr. Franco Vannucci, Dr. Paolo Cellini, Dr.ssa Monica Chiti, Coordinatrice Cdp SDS Pistoiese Carla Contini - “Saluti ai partecipanti e presentazione evento”.

Ore 15 - Dr. Antonio Dasco e dr.ssa Paola Frediani - “Illustrazione PDTA utente con SLA sul Territorio“.

Ore 15.30 - Dr.ssa Giulia Barbasso, Dr. Emanuele Gasperetti, Dr. Marco Pantini, Dr. Marco Valdiserri -“Nozioni di assistenza di base, spostamenti letto / poltrona, gestione cateterismo vesciale, PEG, tracheostomia”.

23 Settembre

Ore 14 - Dr.ssa Roberta Tomasi e Dr. Riccardo Pacini - “L’infermiere di famiglia e l’infermiere di comunità nell’assistenza al paziente con SLA”.

Ore 15 - Dr.ssa Sabrina Pientini, Dott. ssa Patrizia Giardina - “Le scelte terapeutiche e la Pianificazione Condivisa delle Cure: presa in carico del paziente e dei familiari”.

Ore 15.30 - Dr.ssa Donatella Pianeti e Dr.ssa Claudia Bonari - “Aspetti psicologici ed emotivi del paziente con SLA e del Care-giver”.

24 Settembre

Ore 14 - Dr.ssa Irene Ricciarelli, Dr.ssa Amabilia Paoletti e Dr.ssa Fosca Incrocci - “Mobilizzazione e prevenzione lesioni da compressione”, “Riabilitazione Respiratoria”.

Ore 15 - Dr.ssa Diletta Ceccherini e Dr.ssa Chiara Marini - “Disturbi della comunicazione nelle malattie neurovegetative”, ”Modalità comunicative non verbali”.

Ore 16 - Dr.ssa Barbara Scardigli, Dr.ssa Gianna Fabbri e Dr.ssa Elena Bianchi - "Disturbi della deglutizione nelle malattie neurovegetative”, “La gestione nutrizionale del paziente con SLA”.

28 Settembre

Ore 14- Dr.ssa Chiara Sonnoli - “Introduzione alle malattie del motoneurone”.

Ore 15 - Dr.ssa Michela Grazzini - “Le complicanze respiratorie e assistenza respiratoria non invasiva”.

Ore 16 - Dott. Leandro Barontini - “Assistenza respiratoria invasiva e gestione del paziente in terapia intensiva”.

Ore 16.30 - Dr. Riccardo Rezzonico - "Studio della deglutizione nelle malattie del motoneurone”.

Fonte: Sds Pistoiese