Tamponati da un camion sull'A1 tra Firenze e Scandicci: feriti gravemente due operai

Intorno alle 5,30 di oggi, sulla A1 tra Firenze Nord e Scandicci, in direzione sud, due operai che lavoravano in un cantiere autostradale sono rimasti feriti in un incidente stradale.

I due avevano terminato il loro turno al cantiere ed erano appena ripartiti a bordo di un furgone, quando sono stati tamponati violentemente da un mezzo pesante. Gli operai, entrambi 65enni, sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, mentre non ha riportato conseguenze il conducente del tir.