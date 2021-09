Tutto pronto a Firenze per la decima edizione de Il Suono Giovane

Prende il via sabato 11 settembre, a Firenze, la decima edizione de Il Suono Giovane, la rassegna di concerti ideata dall’associazione Insieme per San Lorenzo, con la direzione artistica di Paola Besutti. Protagonisti del primo concerto i giovani talenti del Quartetto Leonardo, insigniti pochi mesi fa del prestigioso Premio Abbiati 2021: Sara Pastine e Fausto Cigarini ai violini, Salvatore Borrelli alla viola, Lorenzo Cosi al violoncello.

A fare da cornice al concerto inaugurale della rassegna, per la prima volta, la Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini di via Faenza; un luogo significativo per il quartiere che, grazie all’Istituto Lorenzo de’ Medici che da anni se ne occupa, è stato completamente recuperato e restituito al pubblico (concerti: primo turno ore 11; secondo turno ore 12).

E sarà sempre la Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini a ospitare, sabato 25 settembre, l’esibizione dell’AArs Guitar Quartet composto da Alberto Santin, Alberto Rassu, Raffaele Pitzolu e Stefano Trevisan. La formazione, premiata per la sezione musica da camera del concorso Crescendo 2020, presenterà un programma di musica esotica dai ritmi incalzanti. Il concerto rientrerà nel calendario degli eventi del Festival delle Associazioni Culturali 2021, organizzato dall’omonimo Centro (concerti: primo turno ore 11; secondo turno ore 12).

Domenica 10 ottobre riflettori puntati sullo splendido Cenacolo del Fuligno che, anche quest’anno, ospiterà l’ultimo concerto della rassegna. In programma una novità assoluta per Il Suono Giovane: si tratta di Danza & Musica, evento in cui la performance di danza curata da Alberto Canestro della Lyric Dance Company si coniugherà all’inafferabile e complessa sonata di Ravel eseguita da Sara Pastine e Lorenzo Cosi, affiancati, nel trio per archi di Beethoven che concluderà l’evento, da Jörg Winkler, prima viola del Maggio Musicale Fiorentino (concerto unico: ore 11).

“Capita che molte cose comincino per caso: la visita a un luogo magico e poco conosciuto, il Museo di Casa Martelli, e molti giovani talenti da valorizzare. Così è iniziato dieci anni fa il Suono Giovane – dichiara Paola Besutti, direttore artistico della rassegna - dieci anni di piacevoli scoperte, una vetrina per giovani interpreti che nel tempo si sono rivelati ottimi musicisti, oggi presenti in importanti istituzioni concertistiche. Passione, molta buona musica e il lavoro di un gruppo coeso hanno permesso di giungere a questo importante traguardo, superando momenti di incertezza e ben note difficoltà. L’associazione ha scelto, ancora una volta, la via della cultura per manifestare il suo impegno e consolidare l’idea di comunità profondamente radicata e solidale nel quartiere di San Lorenzo”.

La presidente di Insieme per San Lorenzo, Anna D’Amico, aggiunge “Mai come quest’anno, la rassegna del Suono Giovane è il risultato dell’impegno collettivo della grande famiglia di San Lorenzo. Sono stati tanti gli attestati di fiducia e stima che ci hanno permesso di realizzare questa importante decima edizione. In particolare, voglio ringraziare l’Istituto Lorenzo de’ Medici, che per la prima volta ci affianca nel progetto, e la Direzione regionale musei della Toscana, che ha confermato la sua collaborazione. Un grazie speciale poi alla Pasticceria Sieni, sempre vicina alle nostre iniziative, e agli amici di Dischi Fenice e del Ristorante Da Pinocchio”.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, con GREEN PASS e PRENOTAZIONE OBBLIGATORI.

Per prenotare inviare mail a: insiemepersanlorenzo@gmail.com o ilsuonogiovane@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa