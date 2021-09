Università di Firenze, borse di studio e incentivi per iscrizioni alle lauree magistrali

L’Università di Firenze offre incentivi agli studenti interessati a iscriversi ad alcuni dei suoi corsi di laurea magistrale.

Attualmente sono aperte le selezioni per concorrere alle borse premio del progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018-2022” presso i dipartimenti di Chimica; Lettere e filosofia; Statistica, informatica, applicazioni; Biologia; Scienze della Terra.

Le selezioni sono destinate agli studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito la laurea di primo livello all’estero, agli studenti residenti fuori regione e a quelli con titolo di studio ottenuto presso altri atenei italiani.

La prima scadenza è quella degli incentivi del Dipartimento di Biologia, che bandisce 20 borse premio di 3.500 euro, per studenti che si iscrivono a una delle lauree magistrali in Biologia molecolare e applicata, Biologia dell’ambiente e del comportamento, Scienze della natura e dell’uomo. La scadenza è fissata al 6 settembre. Sempre il 6 settembre scadono i termini per le 20 borse premio bandite dal Dipartimento di Scienze della Terra per gli studenti che si iscrivono alla laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche: 10 di esse, del valore di 2.000 euro ciascuna, sono rivolte a residenti fuori regione; le altre 10, di 1.000 euro ciascuna, ai residenti in Toscana.

Il Dipartimento di Chimica mette in palio entro il 30 settembre 10 borse di 10.000 euro ciascuna, a cui possono concorrere gli studenti interessati a iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale in Advanced Molecular Science.

Il Dipartimento di Lettere e Filosofia bandisce 20 borse premio di 3.000 euro ciascuna, rivolte a studenti che si iscrivano a una delle lauree magistrali in Filologia moderna; Filologia, letterature e storia dell’antichità; Logica, filosofia e storia della scienza; Scienze filosofiche. La scadenza è il 4 ottobre.

Due i bandi pubblicati dal dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni "Giuseppe Parenti" in scadenza il 5 novembre. Nel primo, sono2 le borse premio di 3.000 euro per chi vuole iscriversi alla laurea magistrale in Informatica - curriculum Data Science. Nel secondo bando sono previste 10 borse premio, sempre di 3.000 euro ciascuna, per chi ha intenzione di iscriversi alla laurea magistrale in Statistica e Data Science.

In palio, secondo criteri diversi, anche le borse premio bandite dalla Scuola di Economia e Management e dal dipartimento di Ingegneria Industriale. Sono 4 i premi, dell’importo di 1.000 euro, messi a disposizione dalla Scuola di Economia e Management per chi si iscrive a una delle lauree magistrali in Finance and risk management, Design of sustainable tourism systems, Economics and development, Scienze dell'economia, Accounting e libera professione, Governo e direzione d’impresa, Statistica e Data Science. La domanda di partecipazione scade il 5 novembre; fra i criteri per la selezione figurano il curriculum universitario precedente, esperienze fuori sede e impegni extra-curriculari.

Il Dipartimento di Ingegneria industriale bandisce 4 premi di laurea di 1.500 euro per coloro che hanno conseguito un titolo triennale in Italia o all’estero e desiderino iscriversi a uno dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, in Ingegneria Energetica o in Ingegneria Meccanica. Il termine per presentare la domanda è il 5 novembre.

Altri4 premi, dell’importo di 1.000 euro l’uno, sono banditi dal dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, in favore di studenti italiani o stranieri che si iscriveranno al corso di laurea magistrale in Geoengineering. Due dei premi sono riservati a studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo. La scadenza è il 5 novembre.

Le informazioni dettagliate per partecipare ai vari bandi sono disponibili online.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa