Vaccinazioni, il camper della Regione arriva a Monsummano, Pistoia e Quarrata

Farà tappa anche nell'area della Valdinievole il Camper della Regione #GiovaniSi che in questi giorni è in viaggio con l'obiettivo di vaccinare contro il coronavirus "il maggior numero di persone possibili e nel minor tempo possibile", come ha dichiarato il Presidente Giani.

Dopo il tour durato tutto il mese di agosto nei principali luoghi turistici delle coste toscane e nei luoghi degli eventi in particolare frequentati dagli adolescenti la postazione mobile domani sarà a Monsummano Terme, in piazza Giusti dalle ore 15 alle 20.

Il camper è allestito al suo interno per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, e non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile e aspettare il proprio turno.

Le vaccinazioni saranno effettuate da medici dell’Asl Toscana Centro.

Pistoia e Quarrata

Domenica mattina dalle 9 alle 13 il camper sarà presente nel piazzale della Parrocchia in località Chiazzano e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 20 nel centro della città di Pistoia in piazza Gavinana (sul "Globo") .

Lunedì il camper arriverà poi anche a Quarrata, dalle ore 19 alle 23, in piazza Risorgimento.

Dichiara la dottoressa Anna Maria Celesti, Presidente della Sds pistoiese: "Con questa ulteriore iniziativa auspichiamo di raggiungere le persone che ancora non si sono vaccinate per diversi motivi e anche a nome degli amministratori locali ringrazio la Regione per questa opportunità che al momento sta riscuotendo successo e ringrazio anche il personale della ASL che ancora una volta si mette a disposizione per coinvolgere in questa fondamentale campagna di prevenzione i cittadini".

