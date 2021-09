Via al Piccolo cammino di Sant'Jacopo, 90 pellegrini da Firenze a Pistoia

Dalla chiesa di San Jacopino a Firenze fino a Prato e Pistoia, passando da Campi Bisenzio, Capalle, Galciana e Agliana. E’ il Piccolo cammino di Sant’Jacopo, promosso dal Centro turistico giovanile – Gruppo Terza Punta di Firenze, che domani prende il via con 90 pellegrini. Un tragitto di 45 km per arrivare a rendere omaggio alle reliquie di San Jacopo custodite nel Duomo della di Pistoia: saranno ripercorse le orme degli antichi pellegrini che, fin dal Medioevo, andavano da Firenze a Pistoia chiedendo la remissione dei peccati.

Il percorso è stato suddiviso in due tappe, la prima Firenze - Prato 25 km il primo giorno, qui è prevista una cena aperta a tutti e un accoglienza notturna, il secondo giorno da Prato a Pistoia, 20 km. Lungo il percorso la Parrocchia di San Donnino, quella di Santa Maria a Campi, Capalle e poi San Giacomo alla Stazione di Agliana, offriranno ristoro ai partecipanti. Gli assessori di Firenze, Campi Bisenzio, Prato, Montemurlo, Agliana e Pistoia saluteranno i partecipanti.

Il Centro Turistico Giovanile, organizzatore dell'evento insieme alla Parrocchia di San Jacopino, porterà una croce realizzata dai ragazzi di Villa Lorenzi, con l'effige della Madonna della Neve protrettrice dell'associazione, che rimarrà esposta in Duomo in ricordo del pellegrinaggio, mentre i Cavalieri del Tau accompagneranno i pellegrini fino in Duomo. Oggi alle 21, l’assessore al Turismo Cecilia Del Re porterà il saluto del Comune di Firenze ai pellegrini presso la Parrocchia di San Jacopino, a seguire la Conferenza di Padre Bernardo, abate di San Miniato al Monte "La Fede vede nella misura in cui Cammina" (Lumen fidei 9).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa