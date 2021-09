Elezioni Altopascio, 80 candidati in 5 liste a sostegno di Maurizio Marchetti

80 candidati, tanto entusiasmo e la voglia di incidere nei prossimi 5 anni della vita di Altopascio e delle sue tre frazioni (non 4 come riportava il camion della concorrenza ed è stato oggetto di grande ilarità in paese). Sono queste le principali sensazioni emerse durante la presentazione dei candidati a sostegno di Maurizio Marchetti, che concorre alla carica di sindaco di Altopascio, alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Fra i punti programmatici che compongono la proposta di Maurizio Marchetti e dei partiti e movimenti civici che sono con lui, ci sono sicuramente la ristrutturazione dei servizi comunali, devastati in questi cinque anni, partendo dalla riapertura il sabato mattina, ridurre la pressione fiscale a carico dei cittadini, creare occupazione con opportunità di lavoro grazie a provvedimenti particolari, rilanciare l’immagine e il sistema economico della cittadina, operare per innalzare il senso di sicurezza dei cittadini, recuperare il divario sulla cultura e sulla promozione del territorio, lavorare davvero sulle energie rinnovabili e sulla svolta green di Altopascio.

“In una parola - dice Marchetti - dobbiamo recuperare la credibilità del paese, devastato da 5 anni di parole e annunci e nessun fatto. I cittadini hanno capito che in questi cinque anni ci sono state promesse senza però i fatti che le mantenessero e si è distrutto tutto quello di buono che c’era, senza costruire nulla di alternativo, peggiorando nettamente la qualità della vita di tutti. Noi assicuriamo impegno, esperienza e competenza, con la solita disponibilità nei confronti di tutti. Sono in tanti quelli che ci chiedono di chiudere questa negativa esperienza amministrativa, in modo definitivo”.

Liste e candidati

Lista Ora Altopascio Presente

Lista Spianate 1494

Lista Noi Badia e Marginone

Lista Lega

Lista Fratelli d’Italia

Fonte: Ufficio stampa