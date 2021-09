Rimozione di tre platani pericolanti, a Pisa chiuso al traffico viale D'Annunzio

Per permettere la rimozione di tre platani che dalle indagini fitosanitarie risultano pericolanti in quanto affetti dalla malattia del cancro colorato, viale D'Annunzio, nel tratto compreso tra il Ponte del Cep e la segnaletica verticale di inizio del centro abitato, rimarrà chiuso al traffico veicolare da lunedì 6 fino a mercoledì 8 settembre, in orario 8.00 – 17.30.

Negli stessi giorni e orari rimarrà chiusa al traffico anche via del Giglio, eccetto residenti. Si consiglia viabilità alternativa da via Livornese.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa