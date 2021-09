Dante ispira gli studenti del Virgilio, la mostra al Cenacolo degli Agostiniani

È arrivato l’atteso momento dell’inaugurazione dell’esposizione dedicata a Dante nell’ambito del progetto “Notti dantesche”. Domani, martedì 7 settembre, l’inaugurazione alle 18: la mostra sarà visitabile al Cenacolo del Convento degli Agostiniani fino a venerdì 10 settembre, dalle 16 alle 20. Si tratta della mostra a cura del professore Hans Honnacker, docente di materie letterarie del Liceo artistico ‘Virgilio’.

È un’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti delle classi IV e V Liceo artistico nel corso del triennio 2019-2021: disegni, modellini e foto, ispirati a personaggi o temi de La Divina Commedia, per celebrare l’anno dantesco, il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

La mostra era stata inizialmente pensata per il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, lo scorso 25 marzo.

Purtroppo la situazione epidemiologica non permise a marzo di realizzare l’esposizione nei locali della biblioteca e il professor Honnacker, insieme all’assessore alla cultura Giulia Terreni, organizzarono una mostra digitale e un video, pubblicato anche sui canali social del Comune, in cui inoltre il docente introduceva la nuova edizione della Divina Commedia, edita dalla Società Editrice Dante Alighieri di Roma, con ben sedici illustrazioni realizzate da due ex studenti del liceo artistico “Virgilio” di Empoli: Alessandro Giuntini e Lorenzo Santini.

"Ci tenevamo molto a mettere a disposizione della cittadinanza gli elaborati di questi studenti. Vere e proprie opere frutto della loro creatività, ma anche delle loro conoscenza acquisite a scuola – spiega l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. L’iniziativa salta per la pandemia andava recuperata. Si tratta di un lavoro davvero meritoria da parte degli studenti del liceo Virgilio: un modo per valorizzare l’impegno dei ragazzi e allo stesso tempo riscoprire, attraverso le loro opere d’arte, Dante e La Divina Commedia. Grazie alla scuola, ai docenti e ai ragazzi per il loro impegno e a tutta la biblioteca. Invito tutti a fare un passaggio al Cenacolo, ne vale davvero la pena".

"Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria – sottolinea la preside del ‘Virgilio’ Barbara Zari – è importante ribadire il valore del lavoro svolto dsgli studenti. Con questi contributi , realizzati grazie alla creatività dei ragazzi, sollecitati e incoraggiati da sensibili docenti, si è voluto sottolineare il valore universale della poesia di Dante come elemento fondante della nostra identità culturale. Un particolare ringraziamento all'amministrazione comunale per la disponibilità e collaborazione".

Da domani, martedì 7, a venerdì 10 settembre sarà possibile quindi visitare di persona la mostra e osservare da vicino, tra le altre, anche le opere di questi due ragazzi.

La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e verrà inaugurata martedì 7 alle ore 18 alla presenza dell’assessore Giulia Terreni, del direttore della biblioteca Carlo Ghilli, del professor Hans Honnacker e del dirigente scolastico del ‘Virglio, la professoressa Barbara Zari.

Segnaliamo che, come disposto da D.L. 105/2021 art. 3 comma c, per visitare la mostra è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it o 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa