Aggredita e palpata in pieno centro a Castelfiorentino, responsabile in fuga

Aggredita da dietro e palpata, ancora in orario di apertura dei negozi e per di più in una zona centrale come via Duca d'Aosta a Castelfiorentino.

È accaduto nella serata di ieri attorno alle 20. La donna italiana, sulla quale manteniamo il riserbo per le generalità, è stata palpata con forza da dietro e spinta. Lei di tutta risposta ha cominciato a urlare per attirare l'attenzione di residenti e passanti, cercando di divincolarsi dalla presa dell'aggressore.

Le urla sono state sentite sia da chi abita nei piani superiori dei palazzi del porticato, sia dai dipendenti di un'agenzia immobiliare che si sarebbero subito affacciati. Messo alle strette, l'assalitore è fuggito a piedi per le vie cittadine. La donna è stata soccorsa in zona e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Montaione per effettuare i primi rilievi.

Al momento le indagini sono ancora in corso. Si punta sulle telecamere di videosorveglianza di zona e sulle testimonianze di chi ha assistito a frammenti della scena, per ricostruire i fatti con quanta più certezza possibile. Il reato contestato è comunque violenza sessuale.