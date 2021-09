Incendi a San Miniato, fiamme a La Serra e Balconevisi: sul posto anche l'elicottero

Due incendi hanno riguardato questo pomeriggio il territorio comunale di San Miniato. Fiamme sia a La Serra che a Balconevisi: fortunatamente entrambi i roghi sono stati domati. Sul posto la Protezione Civile di San Miniato Basso, di San Miniato, Vab e Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda l'incendio di Balconevisi, sul posto è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero regionale, poiché le squadre a terra presenti non riuscivano a coprire tutto il perimetro percorso dalle fiamme a causa di una recinzione di sicurezza. Un'abitazione, per precauzione, è stata evacuata.