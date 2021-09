Prefetto Guidi in visita al Comando della Guardia di Finanza fiorentina

Nel corso della mattinata odierna, in vista del nuovo incarico che assumerà nella Capitale, il Prefetto di Firenze S.E. Dott.ssa Alessandra Guidi si è recata per una visita di saluto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, ove è stata ricevuta dal Comandante Provinciale Gen.B. Fabrizio Nieddu, dal Comandante Regionale Toscana Gen.D. Bruno Bartoloni e dal Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale Gen.C.A. Sebastiano Galdino.

Nel corso della visita, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza in servizio al Comando Provinciale, alla quale ha espresso particolare apprezzamento e riconoscenza per la costante e qualificata attività istituzionale svolta a tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della legalità economico-finanziaria, in un periodo caratterizzato da una grave emergenze epidemiologica.

Espressioni di sentito ringraziamento sono state rivolte a S.E il Prefetto Guidi dalle Autorità del Corpo presenti a nome di tutte le Fiamme Gialle fiorentine, per la vicinanza e l’attenzione istituzionale dimostrate in questo periodo di intensa collaborazione, unite ad un forte augurio di buon lavoro per il nuovo importante incarico che andrà ad assumere a livello centrale.

Fonte: Comando Provinciale Guardia di Finanza Firenze