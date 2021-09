Libri, incontri d'autore a Santa Maria a Monte

Ricominciare a parlare di libri “in presenza”, facendo incontrare gli autori con i lettori, dopo mesi di iniziative on-line. Questo l'obiettivo dell'iniziativa Libri in Rocca, promossa dell'Associazione “Eumazio”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte ed il patrocinio della Pro Loco. Il ciclo, di tre incontri – da Giovedì 9 Settembre a Giovedì 23 Settembre –, si svolgerà all’interno della cornice dell’Area Archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte.

Diversi i generi letterari presentati, ma ognuno degli autori legato dal desiderio di parlare della genesi e degli stimoli che li hanno portati a “prendere in mano la penna”. Il primo scrittore a salire in Rocca – Giovedi' 9 Settembre alle ore 21, sarà Riccardo Nencini con il romanzo Solo, pubblicato per Mondadori. Nencini porta avanti l'impegno di senatore accanto all'attività di scrittore. Autore di numerosi romanzi, con Solo si è cimentato nella ricostruzione della vita di Giacomo Matteotti, grande eroe italiano, nella forma del romanzo storico ma fedele alle fonti ed agli archivi, con precisione dello studioso, la passione dell'uomo politico e la creatività dell'intellettuale e narratore. Alla presentazione porterà i propri saluti il Sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella; coordinerà la serata Patrizia Marchetti, Presidente Associazione “Eumazio” e interverrà il Dott. Roberto Boldrini, archivista, che illustrerà alcuni documenti inediti del periodo relativi al nostro territorio.

Giovedi' 16 Settembre alle ore 17,30 sarà la volta di Fabrizio Altieri. Scrittore di libri per ragazzi e per bambini (ma anche per adulti), è nato e vive a Pisa e dopo la laurea in ingegneria svolge la professione di insegnante. I suoi libri, che hanno ricevuto numerosi premi letterari, sono pubblicati nelle principali collane per ragazzi. Sempre disponibile ad incontrare i suoi lettori, impegnato a trasmettere la passione per la lettura alle giovani generazioni, sarà a disposizione per soddisfare ogni curiosità sui suoi personaggi e parlarci della sua ultima fatica: Volevo solo dipingere i girasoli, Edizioni Piemme. È un racconto che affronta la guerra e l'olocausto del popolo ebreo ed è rivolto ai ragazzi di oggi, attraverso gli occhi dei suoi personaggi: due amici e una ragazzina ebrea che vivono durante la guerra, nel 1943.

Giovedi' 23 Settembre alle ore 21, chiuderà la rassegna Beatrice Tognarelli. Santamariammontese, dopo il successo della sua prima fatica Caffè alla moka, torna con il sequel Il Brolo di Marta, La Grafica Pisana. E’ Marta, con la sua passione per le cose di altri tempi, per i luoghi “sospesi”, la protagonista di una trama innestata su un sogno: dare un futuro al suo paese natìo, pur rimanendo ben salda sul terreno della riscoperta delle tradizioni passate. È consigliata la prenotazione al 3357721134 oppure per mail a associazioneeumazio@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa