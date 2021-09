Abc-Use, passa Empoli ma la gara è equilibrata

Buon test amichevole per l’Abc Solettificio Manetti nella prima uscita stagionale contro l’Use Basket.

Una buona sgambata quella vista al PalaBetti tra l’Abc Solettificio Manetti e l’Use Computer Gross. Un primo test amichevole servito innanzitutto per riprendere confidenza con la partita e per iniziare ad alleggerire le gambe, ancora appesantite dai carichi atletici dei primi quindici giorni di preparazione.

73-86 il finale dei quattro tempini, sempre azzerati come nel più classico degli scrimmage. Una gara che, ad eccezione del primo quarto amministrato dagli ospiti, è scivolata via sul filo dell’equilibrio (20-23 il secondo periodo , 20-20 il terzo e 14-11 il quarto), mostrando anche sprazzi di buon gioco e una buona intensità difensiva contro una squadra del piano di sopra.

E intanto domenica si replica, sempre al PalaBetti: alle 18 arriva Legnaia, futura avversaria in campionato.

Quintetto: Belli, Corbinelli, Terrosi, Cantini, Scali.

Dopo lo 0-9 Use, l’ex Terrosi inaugura la stagione gialloblu dall’arco, seguito da Scali e Cantini che tengono in scia l’Abc per l’11-19 a metà frazione. Cinque punti di Corbinelli per il -3 (16-19), poi i biancorossi stringono le maglie in difesa e scappano toccando il +11 al 9′ (16-27). Ed è proprio la precisione empolese dalla lunga distanza che vale il 19-32 del primo quarto.

Corbinelli col suo marchio di fabbrica inaugura la seconda frazione. L’Abc alza l’intensità difensiva e recupera palloni importanti che innescano il contropiede di Cantini per l’8-5 dopo quattro giri di lancette. Pian piano anche l’attacco gialloblu inizia a prendere più confidenza con il ritmo partita e uno splendido assist di Belli ispira Scali per il 13-9 al 7′. Sul finale, però, l’Use più precisa rimette la testa avanti e chiude 20-23.

Ancora Corbinelli in apertura dall’arco, poi una magia di Pucci nel pitturato vale il 6-4 Abc, che diventa 10-4 con Scali che prima vola in contropiede e poi la infila dalla media. Di Terrosi il 14-4, a suggellare un break di 10-0 che costringe coach Corbinelli al time out. Di nuovo Scali per il 18-6, finchè negli ultimi giri di lancette il contro break empolese vale il 20-20.

Nell’ultimo quarto Lazzeri dalla lunetta infila i primi due punti della sua avventura castellana, poi le squadre viaggiano a braccetto finchè è di Pucci il 14-11 che chiude parziale e match.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – USE COMPUTER GROSS 73-86

Parziali: 19-32, 39-55 (20-23), 59-75 (20-20), 73-86 (14-11)

Tabellino: Belli 7, Terrosi 7, Scali 18, Cantini 4, Corbinelli 18, Pucci 11, Delli Carri 1, Cicilano, Verdiani 3, Lazzeri 2, Talluri, Tavarez 2, Lilli ne, Rosi ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Fonte: Abc Castelfiorentino