Armonia, Montaione inaugura una nuova opera d'arte in piazza

A partire da questa domenica 12 settembre il centro storico di Montaione arricchisce il proprio arredo urbano con “Armonia” un'opera di Tosco Ticciati, artista che dagli anni '70 celebra Montaione con il suo opificio in cui si lavorano pietre semi preziose.

Armonia si integra con la storica 'fontana dei pesci' che da sempre vive nel ricordo degli abitanti di questo borgo creando con la piazza, e con la sua storia, una nuova sinergia dal sapore musicale.

L’inaugurazione, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, si svolge alle 17 in forma ristretta, alla presenza del sindaco Paolo Pomponi e dell’autore Tosco Ticciati, con l’accompagnamento musicale

dell'immancabile Filarmonica G.Donizetti, che subito dopo, alle 18, chiuderà l'estate montaionese con il Concerto di Fine Estate in Piazza della Repubblica.

Entrambe le iniziative si svolgono nel rispetto di tutta la normativa anti-Covid 19.

Fonte: Comune di Montaione