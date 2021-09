Consiglio comunale a San Miniato, cittadinanza al Milite Ignoto

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 43 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica aperta, in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020 ad oggetto “Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”, nel Palazzo Comunale, per sabato 11 settembre 2021 alle ore 10:00.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• Conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare” (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile

Interverrà il Colonnello Cristiano Maria Dechigi – Vicecomandante della Brigata Paracadutisti Folgore.

In osservanza ai provvedimenti governativi atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali. La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune. Gli interventi da parte del pubblico saranno consentiti, a discrezione della presidenza, esclusivamente dalla sede in presenza in via Vittime del Duomo n. 8.