Consiglio regionale, seduta solenne per Dante

Il Consiglio regionale della Toscana si riunisce in seduta solenne per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. L’aula è stata convocata per domani, venerdì 10 settembre, alle 10 presso il teatro della Pergola a Firenze. A portare i saluti saranno il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Interverranno Alberto Casadei, docente di Letteratura italiana all’Università di Pisa ed Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. La seduta solenne rappresenta uno dei momenti salienti delle celebrazioni volute dal Consiglio regionale della Toscana, che ha approvato una legge speciale per promuovere iniziative dedicate al Sommo Poeta, alla sua vita e alla sua opera.

È un programma ricco di appuntamenti che in 100 giorni, dal 3 settembre fino alla fine di novembre, toccherà tutte le province della nostra Regione e coinvolgerà toscani di ogni età e con i più variegati interessi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa