Evento non autorizzato in barca a Castiglioncello senza protezioni anti-Covid: 45 persone sanzionate

Ballavano con musica ad alto volume su alcune imbarcazioni affiancate tra loro a Castiglioncello, senza alcuna misura contro la diffusione del Covid-19. A segnalare il party, domenica pomeriggio, sono stati alcuni cittadini. Sul posto è intervenuta la Guardia di Finanza supportata dalla Capitaneria di Porto. Erano 8 le imbarcazioni utilizzate, di diversa grandezza e tipologia, con 45 persone a bordo. Tutti privi di protezioni individuali e senza rispettare alcun distanziamento, a bordo dell'imbarcazione più grande a suonare c'era anche un DJ.

Solo l’intervento delle vedette ha permesso di interrompere l’evento organizzato sul mare consentendo l’identificazione di tutti i partecipanti che, per aver partecipato e organizzato un evento senza attenersi alle vigenti misure governative a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinatari di specifiche sanzioni amministrative. Questo è l’esito dell’operazione denominata “LAST SEA DANCE” finalizzata, nel generale contesto del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, al controllo del rispetto dell’attuale quadro normativo in materia di contenimento pandemico.

Le attività info-investigative, tuttora in corso, hanno permesso di appurare che l’evento, ampiamente pubblicizzato con volantini sulle spiagge del litorale livornese e diffuso su diversi canali “social”, è stato organizzato nei periodi finali della corrente stagione estiva nella totale disattenzione verso le norme anti-covid. Non è escluso che l’operazione possa portare alla luce ulteriori evidenze di natura sanitaria, fiscale e tributaria connesse all’intervento.