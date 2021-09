"Il futuro delle mense scolastiche", convegno targato Cgil a Firenze

“Il futuro delle mense scolastiche - Sviluppo sostenibile, economia di prossimità, qualificazione del lavoro, progetto educativo”: è il titolo del convegno organizzato da Cgil e Filcams Cgil Firenze in programma per domani venerdì 10 settembre dalle 9:30 al Fuligno in via Faenza 48 a Firenze. Maurizio Magi (segretario generale Filcams Cgil Firenze, che da tempo chiede un ritorno alla gestione pubblica delle mense scolastiche) presenta così l’iniziativa: “La Cassazione Civile nel luglio del 2019 ha stabilito che la mensa scolastica ė certamente parte integrante del progetto educativo. Ora un servizio pubblico di tale portata chi può realizzarlo? Quale soggetto? Pubblico? Privato? Con quali modalità? Instaurando quale rapporto con il territorio ed il suo sviluppo economico? Ancora: con quali processi e quali prodotti? Infine e soprattutto per quanto ci riguarda: con quale qualificazione del lavoro? Queste sono le domande che, crediamo, occorra porsi dopo aver affermato l'importanza del servizio di refezione scolastica”.

IL PROGRAMMA

- Introduzione di Maurizio Magi (segretario generale Filcams Cgil Firenze), intervista di Raffaele Palumbo di Controradio a Sara Funaro (assessore educazione e welfare al Comune di Firenze) e Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze).

- Interventi di: Barbara Nappini di Slow Food (“La ristorazione collettiva, spazio di cultura e diritti”), Gianluca Brunori dell’Università di Pisa (“L’ambiente alimentare tra cibo e territorio”), Roberta Casini sindaco di Lucignano nonché referente Anci Toscana per l’agricoltura (“Mense scolastiche: asse strategico delle politiche locali del cibo”), Filippo Fossati di Qualità e Servizi (“La nuova mensa: servizio per il territorio, la scuola, la comunità”), Giaime Berti del Sant’Anna di Pisa (“Economia di prossimità, filiere territoriali e tecnologie digitali”), Alessandro Rapezzi di Flc Cgil nazionale (“Costruire la comunità educante: la mensa come parte integrante del progetto formativo”), Rossella Teodori della Rsu mense di Firenze (“Qualificare il lavoro nella refezione scolastica”).

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa