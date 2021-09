Primo soccorso, alla Misericordia di Empoli nuovo corso gratuito per i cittadini

Sapere come intervenire in modo corretto può fare la differenza per essere d’aiuto in situazioni di emergenza sanitaria che possono capitare quotidianamente. Un familiare, un amico, un collega, una persona appena incontrata per strada: sono molti i casi in cui un intervento immediato, eseguito in maniera adeguata e senza lasciarsi prendere dal panico, può salvare la vita a qualcuno. Proprio con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini conoscenze utili ad intervenire, la Misericordia di Empoli organizza un nuovo corso gratuito di primo soccorso aperto a tutti, che si terrà dal 28 settembre presso la sede dell’associazione, in Via Cavour 32 a Empoli, il martedì e il giovedì sera alle 21.15. Un appuntamento formativo importante che permetterà ai partecipanti di imparare le corrette tecniche di soccorso da attuare in caso di necessità, e ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE), dispositivo in grado di rianimare tempestivamente ed in modo efficace persone colpite da arresto cardiaco.

Tutti possono partecipare al corso, a partire dai sedici anni di età, e non sono richiesti particolari requisiti. La formazione si svolgerà in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19, con utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale, gel sanificante a disposizione dei partecipanti e sanificazione costante degli spazi. I partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass.

Chi volesse iscriversi e avere maggiori informazioni su questa occasione formativa, che permette di acquisire conoscenze e abilità salvavita, ma anche di fare il primo passo per diventare soccorritore volontario alla Misericordia, può chiamare la sede centrale allo 0571-7255 o inviare un’email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli