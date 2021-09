Misericordia San Casciano, corso per soccorritore di livello avanzato

Il corso per soccorritore di livello avanzato è rivolto a tutti coloro che sono interessati al soccorso e consiste nell'imparare come si fanno le manovre di rianimazione, quali sono le procedure da seguire per il trauma, assistenza al professionista sanitario e molto altro come previsto dalla normativa vigente.

Si accede al corso iscrivendosi alla Misericordia dove poter mettere in pratica tutto le nozioni acquisite nelle molteplici tipologie di servizio.

Il corso inizia lunedì 13 settembre alle ore 21.00 presso la sede della Misericordia di San Casciano, in piazzetta Simone Martini al civico 4, e si svolgerà tutti i lunedì e i mercoledì alle 21.00. Non necessitano abilitazioni particolari o acquisite precedentemente. La tematica del soccorso è più vicina di quanto si pensi perché conoscere le manovre di rianimazione e dell’uso del defibrillatore è un dovere civico che riguarda ognuno di noi.

Necessario effettuare sia lezioni teoriche sia lezioni pratiche attraverso anche un tirocinio a bordo delle ambulanze, al fine di conseguire l’abilitazione. Le lezioni del corso sono tenute da professionisti che trattano argomenti specifici utili all'assistenza.

Il volontariato ci rende cittadini più attivi e consapevoli perché capaci di aiutare e comprendere cosa fare nelle situazioni di emergenza.

Chiunque abbia desiderio di donare un po' del suo tempo nel servizio per gli altri può iscriversi a questo corso, dove può formarsi ed essere di aiuto.

Per iscriversi alla Misericordia di San Casciano cliccare su: https://www.misericordiasancasciano.it/come-diventare-soci/

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni chiamare il numero fisso: 055 820023, oppure scrivere una e-mail a: sede@misericordiasancasciano.it

Fonte: Ufficio Stampa