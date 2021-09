Prima del rientro a scuola: ecco Pontedera Kids

Pontedera capitale dei bambini e dei ragazzi. Torna sabato 11 settembre, Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del comune di Pontedera. Nella cornice dell'ultimo sabato prima del grande rientro a scuola, la giornata sarà interamente all'insegna del gioco, dei colori e della creatività, con le attività di animazione dislocate già a partire dalle ore 10 della mattina e per l'intera giornata.

“Pontedera kids non è una semplice giornata di evento dall'interno della città, ma offre davvero il senso e la spinta di una ripartenza in questa terza fase di pandemia” - ha esordito il sindaco di Pontedera Matteo Franconi: “Siamo pronti a rilanciare il commercio cittadino, lo abbiamo fatto in questi anni con un percorso insieme a Confcommercio, dal primo lockdown ai successivi, proprio per cercare insieme ai commercianti di resistere e di tenere duro. Ben venga un sabato di festa, un regalo che facciamo ai bambini, a pochi giorni dall'inizio di un anno scolastico che non sarà banale, perché dopo circa due anni torniamo in presenza”.

“E' una giornata importante per Pontedera, dopo anni in cui era impensabile anche solo parlare di eventi, oggi siamo a presentare le terza edizione di Pontedera kids” - queste le parole del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: “Il migliore auspicio per ripartire con un nuovo anno scolastico, il bello di una iniziativa che si sviluppa per le strade e le vie della città, che attrae famiglie e bambini, e che dovremmo tenere presente come esempio per tutti gli altri territori”.

“Saranno coinvolte le principali piazze e strade della città, con tante iniziative di animazione e divertimento, coinvolgendo associazioni e realtà del territorio” – ha confermato il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, prima di entrare nel merito delle attrazioni: “dai mercatini ai giochi da tavolo, dai gonfiabili ai burattini, dai personaggi delle favole alle costruzioni, sarà una giornata all'insegna del divertimento. E tutti i partecipanti riceveranno un omaggio”.

“Pontedera Kids è un format azzeccato che cercheremo di replicare anche in altri territori” – ha ricordato il presidente dell'area vasta di Confcommercio Alessandro Simonelli.

Partendo da piazza Belfiore, gonfiabili e saltarelli saranno ad accogliere i bambini più piccoli, mentre non sarà affatto improbabile imbattersi per le vie del centro negli intramontabili personaggi disney Minnie e Topolino, intenti a regalare palloncini ai bimbi presenti.

Un tuffo nel vintage più solare, agreste e buffo che ci sia, ospiterà tutti coloro che si affacceranno in piazza Cavour, grazie ai giochi d'altri tempi a cura dell'associazione Nobiltà e Contado.

In piazza Curtatone grandi e piccini resteranno a bocca aperta davanti alle esibizioni delle tradizionali e sempre suggestive storie dei burattini sapientemente narrate da Sara Goldoni.

In via I maggio, pedonalizzata, il mercatino artigianale farà felici tutti coloro che non disdegnano oggetti, creazioni e curiosità a cura della Etruria Eventi.

In piazza Martiri della Libertà via libera alle attività ludiche dell'associazione Mantenimento diretto.

Tanti giochi e tanto divertimento anche in piazza della Concordia, con le animazioni della Uisp di Pontedera e i giochi da tavolo in legno messi a disposizione dell'Associazione GiochiAmo Giocamuseo APS. Colorati tatoo glitterati saranno offerti dal negozio Kids 163 di Corso Matteotti 163.

Tra le associazioni presenti alla conferenza stampa di lancio, la Uisp di Pontedera, con il presidente Domiziano Lenzi, che animerà piazza della Concordia e l'associazione Mantenimento Diretto di Gian Paolo Quercetani e Alessandra Gianni.

E per finire, a tutti i bambini che parteciperanno sarà consegnato un gadget. Sponsor dell'iniziativa Agenzia Generali di Pontedera in via Salvo d'Acquisto, Ottica Simonelli, Enzo Boutique, Bar Fantozzi, Giusti Auto.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa