Settimana Lucana a Firenze, premiato il primario empolese Rosario Spina

Ambasciatrice dei valori d’integrazione e di cittadinanza culturale, l’Associazione Lucana a Firenze, nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Milani e di numerose istituzioni cittadine e regionali, festeggia i suoi cinquant’anni di attività culturale.

Costituita il 18 maggio del 1971 da illustri conterranei tra cui il Generale Medico Gerardo Mennonna (Direttore dell’Ospedale Militare), Osvaldo Marras, (Medico e professore universitario), Mario Persiani (Magistrato), Mauro Tita (Notaio), L’Associazione da sempre è un punto di riferimento per gli oltre duemila Lucani a Firenze, ormai parte integrante del tessuto sociale di Firenze e provincia.

Nata con l’obiettivo di coltivare il legame con la Basilicata, valorizzandone gli aspetti culturali, turistici ed enogastronomici attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni utili a mantenere viva la passione per le tradizioni, nel tempo l’Associazione si è trasformata in un vero e proprio incubatore culturale e sociale che ha dato vita a numerosi eventi istituzionali: Dalla giornata del “folklore lucano” nel salone dei 500 a Palazzo Vecchio, alla “due giorni lucana” in Palagio di Parte Guelfa fino alla conferenza sulle cellule staminali presso il centro militare di medicina legale.

Dal 2016 l’Associazione culturale Lucana a Firenze è entrata stabilmente nel cartellone dell’Estate Fiorentina, grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze e la Regione Basilicata, per la realizzazione della Settimana Lucana, la kermesse internazionale di cultura, arte, musica, cinema e teatro, metafora di un viaggio culturale tra due terre distanti ma vicine, in viaggio verso una nuova dimensione, unite dal senso di appartenenza alle proprie origini.

In occasione delle celebrazioni, verranno svelate le Eccellenze Lucane 2021, premiate subito dopo nella Terrazza Tosca del Mercato Centrale

- Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno) - Assente per motivi Istituzionali

- Giuseppe Di Tommaso (Giornalista)

- Rosario Spina (Primario USL Empoli)

- Stefania Nogaretto (Ricercatrice)

L'eveto si terrà, col presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, sabato 11 settembre, alle 17 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

Fonte: Associazione Lucana a Firenze