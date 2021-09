A scuola in sicurezza con il Pedibus: iscrizioni ancora aperte a Figline-Incisa

Da un capolinea all’altro, salendo a bordo alla fermata più vicina e da lì mettendosi in viaggio verso la scuola.

Funziona proprio come il classico pulmino, solo che si va a piedi: è il Pedibus, un’alternativa sicura, divertente ed ecologica all’auto privata e al trasporto su scuolabus. La prima campanella dell’anno si avvicina ma sono ancora aperte le iscrizioni al servizio, gratuito e riservato agli alunni delle scuole primarie.

Ogni mattina gli alunni si ritrovano di buon mattino (le partenze sono programmate dalle 7.30 circa) all’ora e nel luogo stabilito per unirsi allo “scuolabus su gambe”. Ad accoglierli e accompagnarli troveranno i volontari dell’associazione Conkarma che gestisce il servizio, attivato in via sperimentale un anno fa ed entrato ora a pieno titolo tra i servizi di assistenza scolastica erogati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Come per lo scuolabus, sono previsti un itinerario con una serie di fermate presso le quali altri alunni possono aggiungersi alla carovana ed essere accompagnati fino a scuola. Gli studenti devono essere sempre accompagnati da un familiare fino a quando non vengono affidati agli operatori del Pedibus.

I percorsi vengono definiti sulla base degli indirizzi di residenza degli alunni iscritti e sono scelti, verificati e sperimentati in collaborazione con la Polizia municipale. Il Pedibus è per sua natura un servizio flessibile, e anche i percorsi potranno essere adattati alle nuove esigenze che dovessero emergere e ai bisogni delle famiglie. Al momento è già confermata l’attivazione di due linee, una per la primaria Cavicchi e una per la Del Puglia.

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì per il solo percorso di andata. È gratuito e rivolto agli iscritti alle scuole primarie. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per iscriversi e per ottenere maggiori informazioni si può scrivere a d.desimone@comunefiv.it o telefonare allo 055.9125239 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa