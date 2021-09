Abc in amichevole al PalaBetti con Legnaia

Dopo le buone indicazioni emerse nella prima uscita stagionale contro i cugini dell’Use, l’Abc Solettificio Manetti si prepara a tornare al PalaBetti per il secondo test amichevole di questa preseason. Domenica alle ore 18 arriverà infatti l’Olimpia Legnaia, prossima avversaria dei gialloblu in campionato. Un’altra sfida che servirà per continuare a riprendere confidenza con il ritmo partita in vista della prima partita ufficiale del 2 ottobre.

Come da disposizioni anti Covid, l’accesso al pubblico sarà consentito soltanto dietro presentazione del Green Pass e fino ad esaurimento del limite di capienza previsto dalle vigenti normative.

Fonte: Abc - Ufficio stampa