Cabina per tamponi a Torregalli, il dono del Rotary Firenze

È stata montata ieri mattina al DEA dell’ospedale San Giovanni di Dio ed è già funzionante la cabina che protegge infermieri e pazienti durante l’esame dei tamponi Covid. L’apparecchiatura arriva dal Rotary Club di Firenze nell’ambito delle donazioni per l’emergenza sanitaria.

“Ringraziamo di cuore il Rotary di Firenze per questo macchinario – spiega Gianfranco Giannasi, direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale – E’ di grande utilità per tutti perché consente di isolare i sospetti all’arrivo e allo stesso tempo, di mettere in sicurezza il personale sanitario dedicato ai tamponi”.

La cabina anti Covid sostituisce la funzione che fino a qualche mese fa veniva svolta dalla tenda pre triage. E’ stata collocata nella sala di attesa del DEA di Torregalli, in posizione laterale rispetto al triage.

Dall’esterno della cabina spuntano solo due guanti che gli infermieri calzano al momento dell’esame. L’operatore non ha bisogno di ulteriori protezioni e può evitare di indossare anche i dispositivi di protezione, riducendo così le operazioni di vestizione e svestizione e aumentando la propria sicurezza. La cabina inoltre è collegata al sistema informatico del Pronto Soccorso per cui i dati vengono resi disponibili senza necessità di uscire dal macchinario.

Fonte: Asl Toscana Centro