Campanari ferraresi in visita alle bellezze di San Miniato

Domenica 12 settembre, alle 15.00, nel chiostro dei loggiati di San Domenico, faranno tappa a San Miniato i Campanari ferraresi.

Oltre 300 chilometri e trenta comuni da attraversare in un cammino che da Bologna porta a Roma, per diffondere gli scopi di questa associazione.

"Abbiamo deciso di compiere questo pellegrinaggio da Bologna a Roma per trovare una via che porta verso un futuro da scoprire, ma soprattutto da inventare, pieno di incognite e, speriamo, di opportunità - dichiarano i campanari -. Lungo il nostro viaggio portiamo una tradizione secolare, un insieme di sapere, di pratica, di tecnica, di relazioni: la 'campaneria'. La scelta di compiere questo cammino nasce dalla volontà di favorire la riflessione sulle campane e i campanari. Dietro il suono manuale c'è la sensibilità delle comunità di campanari, forse piccole, ma fortemente connotate e con spiccato senso del servizio, quasi della missione; i campanari sono testimonianza di vita e di partecipazione, in contrasto con gli automatismi che diffondono segnali freddi, che fanno sì che i pensieri non abbiano una casa".

Durante il cammino che durerà per 25 giorni, chiunque lo desideri potrà aggregarsi alla delegazione diretta a Roma (arrivo previsto il 29 settembre) che, sul tratto toscano del suo percorso, incontra la via Francigena. Ad accoglierli domenica nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico, sarà l'assessore Loredano Arzilli.

