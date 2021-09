Consiglio comunale a Certaldo, si parla anche di Elsa e bilancio

Consiglio comunale straordinario del 13 settembre 2021 alle ore 19, in prima convocazione e alle ore 19,30 in presenza, negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

Ordine del giorno

1. VERBALI SEDUTE DEL 23.06.21 e DEL 20.07.2021 - Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Variazioni

3. BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 – Variazione

4. SOCIETA’ PARTECIPATE - Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie (“NewCo”). Conferimento in NewCo della partecipazione in Acque S.p.A.. Acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni di ABAB S.p.A. in Acque S.p.A. (l’“Acquisizione”). Eventuale costituzione di un pegno sulle partecipazioni di NewCo a garanzia del debito che potrà esser assunto da NewCo per finanziare l’acquisizione. Sottoscrizione di un patto parasociale tra soci pubblici di Acque S.p.A.

5. FIUME ELSA – intervento di consolidamento e adeguamento delle opere di difesa e delle sezioni sul fiume Elsa in fregio alla località Piano di sotto – Presa d’atto dell’ord. commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n° 79 del 11/05/2021 di approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo con contestuale variante agli strumenti urbanistici del comune di Certaldo, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio dei terreni

ORDINI DEL GIORNO - MOZIONI

6. CONSIGLIO COMUNALE – Maggiore sicurezza e decoro presso i giardini Josei Toda – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Certaldo

COMUNICAZIONI

7. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

8. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa