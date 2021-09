Consiglio comunale convocato a Cerreto Guidi

E’convocato per Martedì 14 Settembre alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco;

Conferimento della Cittadinanza onoraria di Cerreto Guidi al Milite Ignoto, nell’ambito del progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia(1921-2021);

Società partecipate-Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie(“Newco”). Conferimento in Newco della partecipazione in Acque SpA. Acquisto da parte di Newco delle partecipazioni di ABAB SpA in Acque SpA.(“L’Acquisizione”). Eventuale costituzione di un pegno sulle partecipazioni di Newco, a garanzia del debito che potrà essere assunto da Newco per finanziare l’acquisizione. Sottoscrizione di un patto parasociale tra i soci pubblici di Acque SpA.

