Fatti del '21, Barnini al convegno: "Approfondimento storico è dovere morale"

Prima giornata del convegno ‘1921 Squadrismo e violenza politica in Toscana’. Un approfondimento storico che, dopo gli interventi odierni, andrà avanti anche fra una settimana, il prossimo venerdì 17 settembre, sempre alla Vela Margherita Hack di Avane. Un programma di 15 ore divise nelle due date. Un’iniziativa che gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica. Obiettivo approfondire la storia del 1921 che interessò la Toscana.

Si stanno alternando storici, insegnanti, studiosi, ricercatori con l’obiettivo di fornire un quadro dello stato degli studi su quella fase storica, per dare una lettura del contesto generale in cui avvennero i singoli fatti, che altrimenti possono restare incomprensibili.

"La nostra città – ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini intervenendo al convegno – ha una responsabilità, quella di cogliere ogni opportunità per approfondire e allo stesso tempo divulgare i passaggi di una storia ormai lontana, ma che non deve essere dimenticata. Più passa il tempo e più dobbiamo essere consapevoli di dover accorciare le distanze temporali con la conoscenza e lo studio. Rigoroso, serio, scientifico, facendosi scudo dei pressapochismi che parlano di strumentalizzazione politica e puntando all’eccellenza della ricerca. Ringrazio coloro che hanno capito l’intento e lo sforzo dell’amministrazione comunale. Siamo città medaglia d’oro al merito civile per il contributo dato alla resistenza e alla liberazione e capitale morale dell’antifascismo toscano. Dobbiamo fare luce, spiegare e distinguere ciò che è accaduto. Tra l’altro questa prima giornata è caduta nel giorno del compleanno della senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Empoli. Mi auguro che l’aver alzato i termini del confronti, sempre pensando alla promozione della cultura della memoria, produca interessanti approcci scientifici che ho già avuto modi di apprezzare".

"Abbiamo avviato oggi un percorso di conoscenza che deve proseguire e non dividere – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi -. Occorre aver cura del nostro passato, della nostra storia. Il nostro obiettivo non è quello di creare una indiscutibile memoria mediata e condivisa. Compito della storia è quello di conoscere i fatti e offrire momenti di conoscenza. Tutto questo può darci la consapevolezza di quello che siamo per riuscire a continuare a partecipare al dibattito pubblico e a parlare delle problematiche della nostra società con serenità e spirito costruttivo. Abbiamo investito per questo motivo per creare questo convegno e un percorso di ricerca per una bibliografia completa dei fatti".

Il convegno parte da un’idea di Mauro Guerrini, della Società storica Empolese, che in collaborazione col Comune di Empoli, nella figura del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, e l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, rappresentato dal direttore Matteo Mazzoni, ha visto anche il coinvolgimento del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze. Curatori della bibliografia sono Daniele Lovito e Martina Ponzalli, sotto la direzione di Roberto Bianchi e Mauro Guerrini.

