Festival Fuciniano a Vinci, appuntamento nella Biblioteca Leonardiana

Venerdì 10 settembre, in programma la quarta serata del Festival Fuciniano 2021. Dopo il successo della giornata inaugurale e i due appuntamenti estivi nelle piazze di Vinci, questa volta l'appuntamento è alle ore 21.30 nella Biblioteca Leonardiana, che nei suoi fondi custodisce anche il fondo archivistico Renato Fucini.

Durante la serata saranno tratteggiati, a cura di Paolo Santini, i caratteri del ruolo svolto da Renato Fucini nel dibattito culturale del suo tempo, attraverso lo spaccato documentario, limitato ma straordinariamente interessante, costituito dal corpus vinciano. Come ormai consuetudine di tutti gli appuntamenti del Festival 2021, saranno presentati anche degli inediti, e non mancheranno le sorprese. Per l'occasione saranno mostrati, a cura della Biblioteca Leonardiana, alcuni documenti originali provenienti dal carteggio fuciniano.

Sarà obbligatorio il Green Pass per entrare. Info e prenotazioni allo 0571933285.