Tragedia in Versilia, giovane muore investito da un treno

Una tragedia ha colpito la provincia di Lucca. Un giovane, ancora minorenne, è morto dopo esser stato investito da un treno in Versilia. Dopo le 21.30 di ieri, giovedì 9 settembre, il ragazzo è stato colpito da un conviglio in corrispondenza della stazione di Forte dei Marmi-Seravezza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 17enne non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia, che ha cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. La pista più battuta, per il momento, è quella del suicidio.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).