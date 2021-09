Furto in auto, carabinieri trovano refurtiva e droga al parco: denunciato 41enne

Denunciato un 41enne senegalese irregolare in Italia dopo il furto avvenuto in un'auto parcheggiata in lungarno Santa Rosa a Firenze. I carabinieri di Firenze Peretola erano stati attivati dopo che dall'auto era stato trafugato uno zaino con un tablet e un cellulare Apple, nonché un paio di cuffie bluetooth.

L’applicazione “trova il mio iPhone” aveva localizzato gli apparecchi in Piazza Gui, nei pressi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. I militari, giunti immediatamente sul posto, individuavano un gruppo di stranieri che stavano parlando e uno di questi aveva le cuffie rosa identiche a quelle segnalate della denunciante.

È stata cercata la refurtiva rimanente ma invece nella vegetazione erano presenti 5 panetti di “hashish”, per un peso complessivo di gr. 495, posti sotto sequestro a carico di ignoti. In un cestino della spazzatura, sotto parecchi rifiuti dentro una busta di cellophane, sono sbucati il tablet e lo smartphone oggetto di furto, apparecchi che, insieme alle cuffie, venivano restituite al proprietario.

Per il fermato è scattata invece la denuncia per ricettazione e per false dichiarazioni sulla propria identità personale, avendo dato generalità false.