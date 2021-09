Nuovo sistema di raccolta rifiuti in partenza a Marliana, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese

Prenderà il via lunedì prossimo il nuovo servizio di raccolta rifiuti nei comuni di Marliana, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese, che coinvolge oltre 11.500 utenti residenti.

Il sistema di raccolta diventa ibrido, con “porta a porta” domiciliare, secondo il calendario di raccolta, per carta e cartone e imballaggi in plastica, metalli, polistirolo e tetrapak, mentre restano i contenitori stradali per imballaggi in vetro, organico e rifiuto residuo non riciclabile.

Per la frazione organica, viste le caratteristiche dei territori interessati, Alia mette a disposizione per tutti gli utenti la compostiera domestica, che permette di trasformare i propri rifiuti organici in ammendante compostato, da riutilizzare nel giardino o nell’orto: per coloro che non si doteranno di compostiera, saranno disponibili cassonetti stradali per la frazione organica.

Per le utenze non domestiche che si occupano di somministrazione, sarà effettuato un apposito servizio di raccolta della frazione organica. Coloro che non fossero ancora provvisti del kit di raccolta, fino al 30 settembre possono prenotare il ritiro agli Infopoint (ubicazioni ed orari consultando la pagina Infopoint di www.aliaserviziambientali.it) telefonando al numero 055 – 541024 (dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 14.30).

Ulteriori informazioni su www.aliaserviziambientali.it , la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia - Ufficio stampa