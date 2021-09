Occhiali d'avanguardia, a Firenze il salone 'DaTE'

Sabato 11 settembre, alla Stazione Leopolda di Firenze, aprirà alle 10.00 la 9^ edizione di DaTE, il salone internazionale dedicato all’eyewear d’avanguardia, che proseguirà fino a lunedì 13 settembre. Anche quest’anno la collaborazione con Agenzia ICE prosegue, sostenendo e rafforzando gli obiettivi di internazionalizzazione della manifestazione, sarà infatti presente il Presidente di ICE Carlo Maria Ferro.

Dare forma all'avanguardia è il claim di questa edizione che rappresenta il principale evento di riferimento per il settore nel 2021: un grande momento di condivisione, dal vivo, per costruire le premesse per un nuovo futuro dell'occhialeria. «Domani sarà un momento importante per il nostro settore – dichiara il presidente di DaTE Giovanni Vitaloni. Dopo molti mesi di inattività fieristica, il nostro salone aprirà con il 50% degli espositori in più rispetto allo scorso anno. I buyer avranno a disposizione oltre 120 brand, di cui il 45% di provenienza internazionale, che si distinguono per originalità, design e uso innovativo dei materiali. Sono segnali rilevanti, che ci fanno auspicare un ritorno al business dei tempi pre-covid».

Un’edizione speciale che si svolgerà in piena sicurezza, seguendo le normative dettate dal governo per fiere ed eventi. Un grande e ulteriore sforzo da parte degli organizzatori per poter realizzare un evento ogni anno unico, che mantenga la sua eccezionalità nei contenuti e nella forma come appuntamento leader dell’occhialeria d’avanguardia.

L’accesso di tutti i partecipanti (di età superiore ai 12 anni) sarà quindi possibile con l'esibizione del Green Pass oppure con un certificato di avvenuta vaccinazione, il risultato di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti o il certificato di guarigione entro i 6 mesi precedenti.

DaTE sarà visitabile sabato 11 e domenica 12 settembre dalle 10 alle 19 e lunedì 13 settembre dalle 10 alle 17. L'elenco degli espositori è disponibile sul sito della manifestazione o tramite app. I visitatori possono registrarsi online mentre la stampa può accreditarsi tramite link dedicato. Si riceverà un pass digitale via mail, da esibire direttamente tramite smartphone.