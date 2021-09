Open day alla Scuola Baldesi, presentato il corso in Gestione d'Impresa

La Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” ha presentato ieri il 36esimo corso in Gestione d’Impresa: 18 mesi di lezioni e tre specializzazioni che offrono a 50 studenti gli strumenti necessari per entrare subito nel mondo del lavoro, con un placement costante del 95 per cento.

All’Open Day hanno partecipato il presidente Claudio Terrazzi, la direttrice Guya Berti, i professori e gli ex allievi dei corsi ora impiegati in azienda. L’inizio delle attività è in calendario per il 25 ottobre prossimo.

“Il nostro compito rimane quello di accompagnare i nostri studenti verso un solido futuro professionale - afferma il presidente SSATI Claudio Terrazzi - Lo facciamo grazie a un consolidato percorso formativo durante il quale i nostri selezionati docenti curano una preparazione in cultura economica generale, durante il primo semestre, che comprende materie classiche dal diritto all’economia, dall’organizzazione all’amministrazione. Particolare importanza è data alle capacità informatiche e alle lingue straniere. Nel secondo trimestre gli studenti scelgono la specializzazione tra marketing e commerciale, amministrazione e controllo di gestione, tecnologie industriali. Fondamentale poi sono i sei mesi di stage nelle imprese che permettono di confrontarsi con le aspettative del mondo del lavoro”.

“La più grande soddisfazione è vedere la gioia negli occhi dei nostri studenti che riescono a trovare lavoro - commenta la direttrice Guya Berti - Possiamo dire di aver inciso in maniera importante nella vita professionale dei nostri allievi dai 18 ai 28 anni. Questo è possibile grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, sono oltre 40 i nostri soci sostenitori, da piccole aziende a multinazionali”.

“Se ci si vuole mettere in gioco nel mondo del lavoro in modo competente e con alta professionalità questa è la scuola giusta - dice Niccolò Ceri, studente del corso appena concluso che in questi giorni sta completando uno stage all’estero - Questa scuola ci prepara ad essere operativi già da subito e questo l'azienda nella quale si entra lo nota immediatamente. Consiglio di scegliere attentamente le specializzazioni perché introducono alla mentalità più adatta al ruolo che andiamo a ricoprire. Per lo stage consiglio di essere pronti a qualunque cosa perché non si sa mai cosa verrà richiesto. Per vivere per dei mesi in una città lontani da casa occorre inoltre essere molto pragmatici, non si tratta solo di lavoro, è un’esperienza divertente che permette di conoscere nuove persone e aprire la propria mente”.

Fonte: Ufficio Stampa